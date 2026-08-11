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Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band

Gustavo Clemente foi desligado da emissora após confusão com fotógrafo antes de debate

Por Redação ContilNet
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Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Reprodução/Instagram

Profissional que atuava pela GloboNews envolvido em agressão contra fotógrafo do Brasil de Fato se pronunciou sobre o episódio e lamentou o desfecho.

O cinegrafista envolvido em uma agressão física contra o fotógrafo Igor Carvalho, do jornal Brasil de Fato, nos bastidores do debate eleitoral promovido pela Band na noite de domingo (9/8), foi identificado como Gustavo Clemente. Trabalhando na cobertura pela GloboNews, o repórter fotográfico foi demitido pela TV Globo no dia seguinte ao incidente.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a confusão ocorreu durante a movimentação intensa de profissionais de imprensa na chegada de candidatos ao local do evento.

“O cinegrafista foi retirado do local logo após desferir uma cabeçada contra o fotógrafo. Igor Carvalho recebeu atendimento imediato e passa bem”, destacou a repórter Isabela Thurmann em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Posicionamento do cinegrafista e alegação de provocações

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, Gustavo Clemente utilizou suas redes sociais para expor sua versão sobre o ocorrido:

  • Pedido de Desculpas: Em nota publicada nas redes sociais, o cinegrafista afirmou lamentar “profundamente” a situação, reconhecendo que o episódio jamais deveria ter chegado a esse ponto.

  • Alegação de Provocações: Clemente sustentou que foi alvo de insultos verbais, ofensas e esbarrões físicos antes do ato, alegando que o fotógrafo também empurrou outros jornalistas na área de cobertura.

  • Contexto de Tensão: O profissional afirmou que apresentou os detalhes do ambiente prévio não como justificativa, mas como elemento para compreensão da totalidade dos fatos.

  • Perfil nas Redes: Acostumado a compartilhar a rotina de bastidores da televisão e equipamentos de gravação, Gustavo utilizava suas redes para postagens profissionais de trabalho.

Quem é o cinegrafista demitido pela TV Globo após o debate da Band?

Trata-se de Gustavo Clemente, que atuava na equipe de imagem da GloboNews e foi desligado após desferir uma cabeçada contra o fotógrafo Igor Carvalho.

O que disse o cinegrafista Gustavo Clemente sobre a demissão e o incidente?

Ele lamentou o ocorrido, pediu desculpas, mas alegou ter agido em um contexto de tensão após ser alvo de sucessivas provocações e esbarrões no local de trabalho.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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