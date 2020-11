Candidato a vereador de Porto Acre, Salomão Matos apresenta propostas de desenvolvimento

Faltando pouco mais de 10 dias para as eleições 2020, até o momento, nenhum dos cinco candidatos à prefeitura de Porto Acre – Bene Damasceno (PP), Zé Maria (MDB), Moacir (PSB), Barãozinho e Balau – apresentou suas propostas para administrar a cidade pelos próximos quatro anos.

Paralelo a isso, o candidato a Vereador do MDB pelo município portoacrense, o jornalista e produtor rural Salomão Matos já apresentou suas propostas do que fará caso seja eleito. Garante que pretende fazer uma nova revolução na cidade e no campo.

“Uma nova revolução, sim. Mas desta vez, uma revolução de progresso, verdade e muito trabalho. Uma revolução onde o homem do campo possa sair do isolamento, viver com dignidade e dar esperança à nossa juventude. Porque aqui, até os sonhos dessa gente foi roubado”, desabafa Salomão Matos.

Confira as propostas e projetos de Salomão Matos, que vai tentar ocupar uma das 9 cadeiras na câmara municipal de Porto Acre:

1- Propor ao executivo municipal, buscar ajuda dos parlamentares em Brasília para aquisição de uma Usina de Asfalto, para atender as Vilas, Sede e a malha viária em todos os Ramais de Porto Acre.

2-Criação e Instalação de uma CEASA (Central de Alimentos) na SEDE de Porto Acre. Onde a prefeitura possa estar comprando os produtos a preço justo direto do produtor rural, acabando de vez com a figura do atravessador. Os alimentos (produção) frutas como banana, melancia, abacaxi, polpas em geral e mandioca, seria repassado (vendido pela prefeitura ao mercado externo de Porto Acre e boa parte desses produtos, inseridos no cardápio da merenda escolar.

3-Propor ao executivo buscar recursos junto a bancada federal em Brasília, para construção da Ponte que ligará em definitivo a Sede Porto Acre a Vila CAQUETA, ligando a BR 317, trazendo o aquecimento da economia e mobilidade no escoamento das produção agrícola e pecuária.

4-Revitalizar a Pousada Bom Destino e criar programas e rotas no Rio Acre fortalecendo o turismo na região, o que trará receita e aquecimento da economia local.

5-Fortalecer a nossa Bacia Leiteira, com subsídio pela prefeitura na compra do produtor sobre o preço do leite, incentivando ainda a criação de gado leiteiro.

5-Abrir em definitivo o Ramal do Mutum que Liga Rio Branco a Vila do V, evitando o tráfego de veículos pesados (madeireiros e toreiros) pela rodovia AC10, visando um maior tempo de conservação da via.

6- Buscar apoio do governo do estado para revitalização completa e asfaltamento da rodovia AC10.

7- Buscar apoio do governo do Amazonas na fiscalização da pesca predatória na Boca do Acre com o Purus, em especial durante o defeso das piracema, tendo em vista, o pescado é literalmente bloqueado na entrada do Rio Acre por pescadores amadores e profissionais ainda no município amazonense de Boca Acre, que impedem do peixe subir e procriar.

8- Requerer do governo do estado a criação e instalação de uma Universidade Estadual Agrícola no município de Porto Acre, tendo em vista a vocação dos nossos jovens para a agricultura e a pecuária é evidente.

9- Propor a Construção de um Centro de Cultura e Artes.

10- Propor incentivo à todos os seguimentos (servidores da educação), com 14° e 15° salário com base no avanço do aprendizado escolar.

11-Realizar pelo menos 2 sessões itinerantes semanais com todos os 9 vereadores nas Vilas Tocantins, CAQUETA, Vila do V , Incra e Pirapora, buscando ouvir as principais reivindicações dos moradores e produtores rurais.

12-Propor a criação de Sub Prefeituras nas localidades do Antimary, Caqueta, e Pirapora, onde o gestor local, ficará responsável para trazer ao prefeito, os problemas imediatos, e soluções, evitando inclusive o fechamento de ramais e obstrução de pontes, o que causa em boa parte o isolamento.

13-Lutar pela instalação de antenas para telefonia e internet em todas as regiões no interior do Porto Acre, Pirapora, Seringal Bom Destino, Porto Alonso e regiões do Tocantins e Antimary.

