Chile considerado melhor destino da América Latina em 2020. Entenda porquê!

Quando falamos em viagens para outros países, logo nos lembramos da Europa como um possível destino – mas que tal ficar um pouco mais perto de casa? O Chile vem sendo considerado o melhor destino para se conhecer na América do Sul, e vamos apresentar os fatores que fazem dele um lugar tão atrativo para os visitantes.

Prêmios

O Chile é um país de contrastes, ele tem o deserto mais seco do mundo, e em contrapartida, conta com mais de 4 mil quilômetros de cordilheiras glaciais. E essas belezas naturais com certeza contribuíram para que na 27º edição do World Travel Awards, o local recebesse o prêmio de Melhor Destino Sul-americano 2020.

O evento realizado pela WTA vangloria os principais destinos turísticos globais e regionais, que são escolhidos em uma votação popular. E em novembro, o Chile acabou sendo premiado em 5 categorias. Há anos o país vem se posicionando como uma ótima opção para visitantes, principalmente pela variedade de atividades que oferece. Turistas amantes da cultura, ar livre, e vinhos, por exemplo, encontram no local ótimas atrações turísticas.

Jogatina

Outro atrativo do país são seus cassinos. O Monticello Grand Casino foi considerado um dos melhores estabelecimentos de jogatina na América do Sul, e os brasileiros podem aproveitar que ele fica bem pertinho de casa – se você ainda não pode fazer a viagem, pode aproveitar toda atmosfera dos cassinos remotamente, basta conferir uma análise confiável do LeoVegas para perceber que ele é uma ótima alternativa principalmente para os usuários de mobile. Com uma arquitetura contemporânea, e um sistema rigoroso que utiliza máquinas modernas para controlar as apostas, o Monticello Grand Casino somente aceita cartões, e o estabelecimento conta com mais de 2.000 máquinas de jogos, além de muitas mesas de roleta e poker. Outro fator que merece destaque é a segurança do local, que está no mesmo nível dos maiores estabelecimento em Las Vegas.

Aventura

E pelo sexto ano consecutivo, o lugar recebeu o prêmio de Melhor Destino de Turismo de Aventura. Nas 16 regiões do país é possível realizar atividades relacionadas a vulcões, Cordilheira dos Andes, esportes aquáticos, e trilhas no deserto mais árido do planeta, o Deserto do Atacama, ou nas imensas florestas da Patagônia. Ele também foi considerado o Melhor Destino Natural, onde o viajante por conhecer os vulcões mais ativos da América do Sul, além das florestas nativas e os arquipélagos históricos. Ademais, todas essas atrações estão presentes e espalhadas entre os 43 parques nacionais, 18 monumentos naturais e 45 reservas nacionais.

Romance

Nada melhor que aproveitar essas belezas naturais… Na verdade há algo melhor sim: aproveitá-las a dois. O Chile também foi considerado o Melhor Destino Romântico. Na cidade de San Pedro de Atacama é possível observar um céu do mais puro azul, e as noites são mais estreladas que em qualquer outro lugar do mundo, onde os apaixonados podem ter uma visão clara dos corpos celestes.

Festivais e Eventos

A grande variedade de atividades urbanas e culturais presentes em Santiago tornaram a capital uma das principais escolhas dos turistas mais cosmopolitas. E com essas características, a cidade conseguiu atrair grandes festivais e eventos, sendo considerada o Melhor Destino da América do Sul para Festivais e Eventos.

Vinhos

Bom, basta simplesmente dizer que o Chile é o único país do planeta que tem mais de 200 mil hectares de vinhedos cultivados com raízes próprias. Para se ter noção, em 2018 o Brasil importou mais 70 milhões de garrafas de vinho das terras chilenas. As uvas mais utilizadas no paraíso dos enófilos para a produção da bebida são a Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc e a Carménère. Estima-se que mais de 1 milhão de visitantes vão até o local somente para aproveitar o turismo do vinho, para conhecer os vinhedos, descobrir sobre a história das preparações e obviamente, aproveitar a bebida.

