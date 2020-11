Confira algumas das propostas de Socorro Neri e Bocalom para Economia e Turismo

Série com as melhores ideias dos candidatos será publicada diariamente até sábado

Para ajudar o eleitor a votar consciente, o ContilNet dá continuidade a uma série de conteúdos informativos sobre as principais propostas dos candidatos ao segundo turno das Eleições para a prefeitura de Rio Branco.

Ao todo, seis matérias trarão as melhores ideias de Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (PP) para 12 eixos de atuação. Serão dois conteúdos diários, um pela manhã e outro pela tarde, com publicação até sábado (28), véspera do pleito.

PUBLICIDADE

Cinco propostas de cada eixo foram tiradas diretamente do plano de governo de ambos os pleiteantes. A série teve início na quinta (26) com #1 Educação + Saúde, #2 Cultura + Esporte e Lazer e #3 Assistência Social + Moradia continua agora com #4 Economia + Turismo. Confira:

ECONOMIA

Tião Bocalom:

– Fortalecer e estimular a expansão das feiras livres;

– Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e tecnológicas locais, de baixo impacto ambiental, social e economicamente relevantes tanto na área de produção quanto de consumo e disposição de resíduos;

– Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura Familiar, bem como associações e cooperativas;

– Apoiar a formalização e a capacitação dos empreendedores, incentivando a abertura de micro e pequenas empresas;

– Criar incentivos para novas industrias agropecuárias.

“Eu entendo que tanto leite como café são produtos que a gente pode produzir aqui, que se o mercado interno não absorve, nós podemos exportar, então são produtos que podemos exportar e buscar riqueza lá fora, buscar receita lá fora. Acredito muito numa bacia leiteira com novas tecnologias para que a gente possa ao invés de uma vaca por hectare, deixar 10 vacas por hectare; ao invés de produzir 10 litros por hectare de leite podemos produzir 100 litros por hectare dia leite. Basta que a gente aplique tecnologia e eu acredito muito leite”

Socorro Neri:

– Ampliar e fortalecer o programa de capacitações junto às associações, agricultores familiares, produtores, comerciantes em mercados, feiras e na Ceasa;

– Ampliar o programa de uso sustentável de vazios urbanos, programa que gera oportunidade de trabalho e renda, e garante segurança alimentar e nutricional;

– Ampliar o atendimento a empreendedores de todos os portes, com orientações para abertura de empresas de baixo risco, acesso ao microcrédito, capacitação e busca de novos mercados;

– Criar Programa RB Empreende, envolvendo orientações técnicas, qualificação profissional, intermediação de mão de obra e empreendedorismo;

– Implantar o Programa de Compras Governamentais adotando critério de credenciamento, com previsão de benefícios do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas.

“Precisamos fazer a retomada econômica sim, a pandemia agudizou ainda mais esse problema que vinha do antes, agora precisa ter essa união da prefeitura, governo do estado, empresários locais, buscando captar novas empresas para se instalarem aqui e gerarem mais empregos, renda para nossa população. Esse é um esforço que a prefeitura vai assumir de forma muito prioritária na próxima gestão, se assim eu for eleita”

TURISMO

Tião Bocalom:

– Implantação do Museu de História, Arte e Cultura de Rio Branco;

– Transformar Rio Branco numa cidade de excelência no turismo de negócios;

– Criar grandes eventos anuais a serem incluídos na rota nacional e internacional de turismo, tais como pesca, meio ambiente e passeios invernoso (rios e igarapés);

– Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade;

– Inserir Rio Branco na vanguarda do turismo de observação de aves.

Socorro Neri:

– Instalar Centros de Atendimento ao Turista (CAT), que visa o atendimento direto ao turista que visita a Capital;

– Realizar o inventário do setor turístico e elaborar o Plano Municipal de Turismo de Rio Branco;

– Criar o Observatório do Turismo, criando um banco de dados do setor que subsidiará tomada de decisões e planejamento para o setor;

– Implantar um programa de fortalecimento da rota turística Conheça Rio Branco, este envolverá rotas urbanas e rurais de turismo;

– Criar novos eventos públicos em parceria com instituições ou iniciativa privada em períodos de baixa temporada com vistas a melhorar a ocupação hoteleira e fomentar o comércio e atividades esportivas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários