Dois são presos com arma, dinheiro e grande quantidade de droga em Rio Branco

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Joafra e prendeu duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Com eles, foram encontradas mais de 100 porções de skunk, 600 gramas de maconha, mais de vinte barrinhas de maconha, 20 trouxinhas de cocaína, cerca de 100 gramas de cocaína tipo escama de peixe, material para preparo e embalo da droga, mais de R$ 500,00 em espécie, além de um revólver calibre .38 com munições, e um Ford Ka 2019.

De acordo com o delegado responsável pela ação, Karlesso Nespoli, a investigação continua no sentido de identificar e prender mais envolvidos com tráfico de drogas na região.

Os acusados foram conduzidos à delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

