Joey King, de ‘A Barraca do Beijo’, é processada ao machucar motorista em acidente

Homem alega que teve de fazer uma cirurgia no ombro por conta de uma batida em seu carro

Estrela do filme “A Barraca do Beijo”, a atriz norte-americana Joey King, 21, está sendo processada por um homem que alega que teve de fazer uma cirurgia no ombro por conta de uma batida em seu carro. A motorista era King.

Segundo o site TMZ, o acidente teria acontecido no dia 13 de fevereiro de 2020. De nome Parviz Mohammady, o homem diz que a atriz teria invadido a pista contrária e colidido com o seu carro. O processo obtido pela publicação mostra que ele quer receber uma indenização da artista, mas o valor não foi especificado.

Sua advogada afirma que Joey saía de uma vaga de estacionamento quando atingiu o carro de seu cliente pelo lado do motorista, o que teria causado ferimentos no ombro dele e a necessidade de fazer uma cirurgia após uma ruptura. A condição no ombro foi agravada por um problema já existente que ele tinha.

Procurada pela publicação, a atriz ainda não havia se pronunciado sobre o caso. O caso segue nos tribunais.

SEQUÊNCIA DO FILME

Após dois dias da estreia de “A Barraca do Beijo 2”, a Netflix anunciou que o longa de comédia romântica já tem sequência gravada com lançamento previsto para ano que vem.

A terceira continuação da trama dirigida por Vince Marcello já está totalmente filmada, portanto não sofrerá nenhuma alteração por conta da pandemia do novo coronavírus. Para animar os fãs da franquia, a Netflix divulgou um trecho inédito nas redes sociais.

Na cena de “A Barraca do Beijo 3”, a protagonista Elle, interpretada pela atriz Joey King, enfrenta um momento crucial em que precisa se decidir se vai estudar em Harvad com o namorado Noah (Jacob Erlodi) ou para Berkeley com o melhor amigo Lee (Joel Courtney).

