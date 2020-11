Jornalista diz que foi ameaçado por Petecão e senador rebate: “Foram apenas elogios” 

Salomão disse que não se intimida com ameaças de políticos e resolveu denunciar o caso na justiça

O jornalista e ex-candidato à vereador em Porto Acre, Salomão Matos, usou as redes sociais para fazer uma grave denúncia. Matos alega que sofreu ameaças do senador Sérgio Petecão (PSD).

Tudo começou quando Salomão fez comentários em defesa da prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri. Em resposta, o senador destacou que no município onde o candidato tirou 25 votos, existe uma moçada a sua espera. “Sem apelações! Vereador mais votado de Porto Acre. Ainda tem uma moçada que precisa ter uma conversinha com você, exatamente por conta de suas mentiras”, respondeu o parlamentar.

Salomão disse que não se intimidava com ameaças de políticos e iria buscar os meios legais da justiça. “Já estive no Ministério Público Federal, Estadual e sigo agora para delegacia comum. Fui também na Polícia Federal, mas lá me disseram que não seria competência deles investigar tal tipo de crime”, escreveu Matos.

O senador Sérgio Petecão negou ao ContilNet na tarde desta terça-feira (24), que tenha feito ameaças ao jornalista Salomão Mattos, por meio das redes sociais.

Petecão disse que ao contrário do que vem sendo veiculado em alguns meios de comunicação, ele fez apenas ‘elogios’ ao candidato derrotado nas eleições deste ano. “Foram apenas elogios. Não fiz ameaças, apenas disse que foi o vereador mais votado de Porto Acre”, declarou.

Em relação ao comentário de que algumas pessoas estavam atrás de Salomão, o senador destacou que não se referia a ele, mas sim a eleitores indignados com a forma política do jornalista . “Ele pode procurar quem ele quiser, apenas elogiei ele como mais votado”, ressaltou.

