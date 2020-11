Marido de Luiz Fernando Guimarães se declara e mostra os filhos do casal

Luiz Fernando Guimarães completou 71 anos de idade no último sábado (28). O ator ganhou uma declaração do marido nas redes sociais, o empresário Adriano Medeiros. O companheiro do artista escreveu um texto homenageando o amado e postou pela primeira vez uma foto dos filhos do casal, que foram adotados este ano.

“Eu não tenho palavras para expressar a minha felicidade. Todo ano vem um texto cheio de frases lindas, mas nesse aniversário do Luiz Fernando Guimarães quatro letras bastam: amor. São quatro letras, quatro pessoas que habitam nosso lar e quatro corações unidos por um propósito: nossa família. Você faz aniversário, mas o presente todos nós ganhamos. Te amo demais. Amo todos vocês. Viva os Medeiros Guimarães”, escreveu Adriano. PUBLICIDADE A publicação foi uma foto de Luiz Fernando brincando com os dois filhos, mas as crianças estão de costas e não é possível ver o rosto delas. O ator tem um relacionamento com o empresário há 20 anos e em 2020 eles entraram com o processo de adoção. Em outubro, o casal mostrou nas redes sociais que estava preparando o sítio onde moram para a chegada dos pequenos. View this post on Instagram A post shared by Adriano Medeiros (@adrianomedeiros)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários