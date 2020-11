Motoristas de caçambas e moradores do Quixadá manifestam apoio à Socorro Neri

Moradores do Quixadá e caçambeiros que prestam importantes serviços para que as obras de infraestrutura em Rio Branco possam avançar receberam a prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri, para uma conversa neste domingo.

O encontro foi organizado pelo candidato à vereador pelo PSB, Júlio Caçambeiro, morador da Estrada do Quixadá e ex-presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Acre (Sintraba). Ele lembrou das melhorias realizadas pela prefeita Socorro Neri na região desde que assumiu a Prefeitura de Rio Branco como a construção de pontes de concreto e aço em substituição às pontes de madeira que durante anos eram motivos de transtorno para quem mora lá.

De acordo com Júlio, foi Socorro Neri que também possibilitou que os pagamentos dos caçambeiros que estavam atrasados há quatro meses fossem colocados em dia.

“A prefeita fez uma reforma administrativa, cortou na própria carne, enxugou o que era despesa a mais para a cidade e colocou todos os pagamentos em dia, não só pra nós caçambeiros, mas para todos os fornecedores e trabalhadores terceirizados da Prefeitura. Se hoje nossa categoria tem crédito nos postos de combustíveis por 30 dias é porque a gente contar com o salário de quem presta serviços para a Prefeitura de Rio Branco. E é pautado nisso que nós temos que reeleger quem realmente vem trabalhando, gerando empregos e renda. Quem demonstrou que sabe fazer gestão, tem compromisso e respeito por nós pais de família é ela, Socorro Neri. Então meus amigos no dia 15 de novembro é com ela que nós vamos”, disse.

O candidato à vice-prefeito, Eduardo Ribeiro, disse que nos próximos quatro anos ele e a prefeita Socorro Neri vão fazer ainda mais parcerias com o governo do Estado e levar melhorias para mais locais da cidade.



“A nossa função enquanto poder público vai ser essa, ouvir e estar com vocês. Nos deem essa oportunidade, multipliquem os votos pra que a gente possa continuar fazendo esse trabalho sustentável que já começou na Prefeitura de Rio Branco e ampliar nosso trabalho e diálogo com a comunidade do Quixadá”.

Socorro Neri afirmou que em dois anos de gestão muito trabalho foi feito, mas que ainda há uma quantidade enorme de ações de infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento, saúde, educação e transporte público que precisam ser melhoradas e levadas a todos os moradores da capital, tanto na área urbana quanto rural.

“Nós não conseguimos fazer tudo o que era preciso, é verdade, mas quando eu saio candidata como hoje, posso olhar nos olhos de cada um que eu converso e peço apoio para que possa ser nos dado um mandato inteiro, porque nesses dois anos eu não fiz outra coisa a ser me dedicar pra fazer o melhor pela população de Rio Branco. Eu tive que fazer ajustes que eram necessários para que a Prefeitura pudesse colocar as suas contas em dia, pra que a gente pudesse seguir enfrentamento essa crise econômica com a capacidade total nossa cidade colocada à disposição de toda a população. A mudança já está acontecendo em Rio Branco, e é dessa forma, um dia de cada vez fazendo o trabalho correto como tem que ser feito e assim a gente vai criando condições de fazer mais e melhor no dia seguinte, muito obrigada pela atenção”, encerrou Socorro Neri.



