Socorro exonera irmã de Railson Correia após quebra da aliança com o Podermos 

A prefeita Socorro Neri (PSB) não digeriu bem a traição do Podemos, logo após o encerramento do primeiro turno das eleições municipais. A gestora exonerou Maria Josilene de Lima Pontes, irmã de Raimundinho da Saúde e Railson Correia, que fazem parte da direção do partido.

Pontes ocupava cargo de diretora-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb). Sua exoneração saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (24).

Railson e Raimundinho fecharam acordo político para apoiar a candidatura majoritária de Tião Bocalom (Progressistas) na última semana.

