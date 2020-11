Socorro Neri e Eduardo Ribeiro levam Carreata do 40 até os bairros do segundo distrito

Seis de Agosto, 15 e Cidade Nova. A Carreata do 40 percorreu estes bairros da capital acreana nesta quinta-feira, 12, com muita alegria, música e a esperança de Rio Branco possa continuar no rumo certo com a reeleição da prefeita Socorro Neri no próximo domingo.

A concentração foi realizada na Avenida Amadeo Barbosa e quem passou pelo local logo foi contagiado pelo clima da festa. Dezenas de carros acompanharam a professora Socorro Neri e seu candidato a vice-prefeito, Eduardo Ribeiro.

Nas ruas, a exemplo das outras carreatas era possível ver uma grande quantidade de pessoas que das calçadas, janelas e portas de suas casas acenaram e mesmo a certa distância por causa da pandemia, enviavam as mais diversas sinalizações de apoio ao trabalho de Socorro Neri no comando de Rio Branco. A prefeita mais uma vez falou do tamanho da receptividade e carinho que tem recebido dos rio-branquenses nesta campanha.

“Toda essa energia positiva, essa vibração do bem e esse apoio tem sido fundamentais para enfrentar esse desafio que é o de disputar essa eleição. Saibam que vocês tem me enchido de carinho e é por isso que determinada a trabalhar, trabalhar e trabalhar ainda mais para garantir condições de uma vida digna para todos os que vivem na nossa cidade. O que eu peço é essa oportunidade de ter um mandato completo, com quatro anos para poder chegar aonde ainda não chegamos e fazer o que ainda não conseguimos”, encerrou Socorro Neri.

