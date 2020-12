Bebê com menos de 1 ano morre vítima de covid-19 em Rondônia

No último dia 15, uma reportagem alertou aos pais, quanto aos números de crianças mortas pelo coronavírus

A pandemia de covid-19 ainda não chegou ao fim. Somente nas últimas 24 horas, foram registrados 13 óbitos por coronavírus em todo o Estado. Entre os mortos, está uma criança.

De acordo com o Boletim Diário de covid-19, uma criança menor de um ano de idade, morreu por coronavírus na cidade de Cacoal, interior de Rondônia.

O secretário Estadual de Saúde, Fernando Máximo, disse em coletiva de imprensa na terça-feira (22), que os óbitos de crianças são menores. “Graças a Deus os óbitos são baixos. A maioria das crianças que tem complicações e precisam ser internadas, já tem comorbidades”, explicou.

No último dia 15, uma reportagem alertou aos pais, quanto aos números de crianças mortas pelo coronavírus. Só em Porto Velho, três crianças já haviam morrido por covid-19. Agora o número subiu para quatro.

Em Cacoal, com óbito de ontem, o número de crianças mortas pela covid-19, subiu para três. Sendo dois bebês do sexo masculino e um do sexo feminino, todos menores de um ano de idade.

