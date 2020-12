Chute na cabeça, Marquito humilhado e mais: Ratinho é arrebatado com escândalos

Ratinho tem vivido uma série de exposições sobre os bastidores de seu programa no SBT, envolvendo revelações dos funcionários e até polêmicas envolvendo a polícia. Entre brigas entre Valentina e Milene Pavorô, chute na cabeça e até um desabafo de Marquito, o veterano se viu envolvido em inúmeras histórias para contar sobre o seu trabalho na TV.

O apresentador voltou a gravar edições inéditas de seu programa no SBT recentemente e demorou alguns meses para levar Marquito de volta ao palco da atração. Assim que o humorista deu as caras na edição, foi recebido com um ataque de água no rosto pelo próprio patrão, que se divertiu muito com a ‘humilhação’ do colega.

