Com Covid-19, Hamilton Mourão tem ‘bom’ estado de saúde, diz assessoria da Vice-Presidência

A confirmação de que Mourão testou positivo para o novo coronavírus foi informada na noite deste domingo, também pela assessoria (veja vídeo ao final da reportagem). Até então, não haviam sido informados detalhes sobre o estado de saúde dele nem sobre que sintomas apresentou (leia mais abaixo).

“O estado geral de saúde do Vice-Presidente da República é bom, encontrando-se em isolamento na residência oficial do Jaburu”, diz a nota desta segunda.

Além do estado de saúde atual, há outra novidade divulgada pela assessoria de imprensa: os sintomas que Mourão teve. Antes de ter sido diagnosticado com Covid-19, ele apresentou mialgia (dor no corpo), cefaléia (dor de cabeça) e febre, que não passou de 38 graus. A nota também informa que Mourão está sendo medicado.