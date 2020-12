Com covid-19, vereadora Michelle Melo não vai ao lançamento da chapa de N. Lima

No entanto, o candidato a presidente da Câmara garante que a colega está em seu grupo

A vereadora mais votada em Rio Branco Michelle Melo (PDT) não compareceu ao lançamento da candidatura de N. Lima (PP) à presidência da Câmara na manhã desta quinta-feira (31). Segundo dois vereadores ouvidos pelo ContilNet, o motivo é o diagnóstico de covid-19 recebido pela mais nova parlamentar.

No entanto, N. Lima garantiu à reportagem que a colega está fechada com seu grupo e é candidata à vice-presidente de sua chapa. O ContilNet tentou falar com Michelle para confirmar a informação, mas não obteve retorno.

Os vereadores ouvidos informaram ainda que a pedetista aguarda a alta médica, que será expedida a qualquer momento, para participar da posse na tarde desta sexta (1º). Por ser a mais votada, ela conduzirá os trabalhos na Casa, conforme prevê o regimento interno da Câmara.

Outros dois nomes do PDT, Joaquim Florêncio e Fábio Araújo, também não compareceram à oficialização da chapa. Em entrevistas concedidas à imprensa nos último dias, N. Lima havia dito que toda a bancada do partido estaria com ele e garantiria sua vitória.

Até o momento, o militar tem garantidos sete votos: Antonio Morais (PSB), Hildegard Pascoal (PSL), Ismael Machado (PSDB), Arnaldo Barros (Pros), Raimundo Neném (PSB) e Adailton Cruz (PSB), além do próprio.

