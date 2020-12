“Governo não interfere”, diz representante do MPAC no Comitê da Covid-19

Promotor de Justiça Glaucio Oshiro elogiou a relação do governador com o grupo especial

O promotor de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Glaucio Oshiro, voltou a dizer, nesta sexta-feira (23), que o governo do estado, principal condutor do Comitê de Acompanhamento Especial da covid-19, não interfere no grupo.

A afirmação foi feita durante anúncio da nova classificação do nível de risco da pandemia de covid-19, em resposta a insinuações em redes sociais sobre supostas pressões do Executivo nas decisões do comitê. No mês passado, durante a campanha eleitoral, ele já havia se manifestado sobre o assunto.

“O Ministério Público reconhece e ressalta o comportamento lúcido do governador, que não interfere nos trabalhos deste grupo”, disse o promotor.

Ele mostrou preocupação com as festividades de fim de ano e alertou ainda que a temporada de casos de dengue e de gripe comum está chegando e vai impor um desafio a mais aos acreanos.

“Precisamos trabalhar com muito cuidado neste fim de ano. Nossa missão é chegar vivo até a disponibilização da vacina”.

