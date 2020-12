Gusttavo Lima interage publicamente com Andressa Suita após volta ser anunciada: “Amor sempre vence”

Gusttavo Lima fez a alegria dos fãs ao interagir publicamente com Andressa Suita, nesta quarta-feira (2), nas redes sociais. Isso porque o sertanejo fez questão de deixar um “like” na mais recente foto da musa.

Nos comentários, como já era de se esperar, não faltaram elogios à famosa e muita gente ficou empolgada com mais esse indício de uma suposta volta. Fábia Oliveira, do jornal O Dia, havia anunciado que os dois teriam reatado.

“O amor sempre vence”, disse uma admiradora na postagem de Andressa. “Gusttavo Lima curtiu e me deixou ainda mais esperançosa”, comentou outra. “Não sei se é maturidade ou paixão por parte dele, mas eu não estou nada bem com essa curtida”, brincou uma terceira. Vale lembrar que o cantor rompeu com a modelo no início do mês de outubro. Essa decisão teria partido dele e surgiram na mídia diversos rumores sobre uma possível traição.

Assessoria de Andressa Suita nega que ela tenha reatado com Gusttavo Lima após anúncio da colunista Fábia Oliveira

Essa informação começou a circular na imprensa após o artista e a ex-companheira aparecem em fotos dentro de um carro muito parecido. Eles, ao que tudo indica, teriam se encontrado escondido. Porém, a assessoria da modelo negou a nota e afirmou que se tratava apenas de um veículo da mesma marca. Nada além disso.

