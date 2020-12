Jornalista Vagno di Paula recebe alta após ser intubado com covid-19 no Into

O coordenador de cerimonial da prefeitura de Rio Branco, Vagno di Paula, recebeu alta nesta segunda-feira (21) após cerca de um mês internado com covid-19. No final de novembro, ele chegou a ser intubado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC) após complicações da doença.

Paula deixou o hospital na companhia de amigos e familiares. Uma das pessoas que o acompanhou segurava um cartaz comemorando a cura do coronavírus, que já infectou quase 40 mil acreanos.

Mais magro, o jornalista vai continuar o tratamento contra as sequelas da covid-19 em casa. A alta foi comemorada nas redes sociais por amigos e colegas de trabalho do colunista social.

