Marido briga com esposa e é morto por outro homem com 5 facadas

Um homem identificado como Bruno Cavalcante de Lima, de 27 anos, conhecido como “Brunão”, foi morto com cinco facadas no peito e no abdômen, na madrugada deste domingo (20), na rua Mário Maia, no bairro Defesa Civil, em Rio Branco

Segundo informações da polícia, Bruno estava em um bar com a esposa, quando o casal começou a discutir. Durante a discussão, Bruno agrediu fisicamente a esposa.

Revoltado, outro homem que estava no bar se aproximou e desferiu 5 facadas contra o peito e o abdômen de Bruno, e fugiu do local em seguida.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames.

A Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

