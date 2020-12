Nego do Borel anuncia fim de noivado com Duda Reis e sogra manda indireta: “Desapega, praga!”

Nesta quarta-feira (23), Nego do Borel e Duda Reis anunciaram o fim do noivado, que durou três anos. A mãe da atriz, Simone, que não aprovava a relação, aproveitou para soltar indiretas nas redes.

Primeiro, o cantor fez o anúncio destacando que o sentimento que eles tinham era realmente verdadeiro e agora seguirão amigos. “A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá. A menina do sorriso largo, abraço apertado, olhos azuis encantadores, guerreira, decidida e cheia de sonhos, será sempre lembrada com muito carinho. Ela faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e hoje se transformou numa grande amizade, que quero que dure para sempre!”, escreveu.

Já Duda Reis, também pelo seu perfil oficial, revelou que o distanciamento dos dois aconteceu há uma semana, destacando que sempre tentaram fazer o correto, mas nem sempre foi possível. “Há uma semana, eu e Maycon decidimos, juntos, seguir caminhos diferentes. Foram quase 3 anos de relacionamento, aonde existiram erros e muitos acertos também, afinal, nada é perfeito. Sempre tentamos fazer dar certo, mas às vezes, caminhos tortuosos aparecem, faz parte! Quando começamos um relacionamento, obviamente prospectamos coisas incríveis e que ele não tenha uma ruptura, mas isso aconteceu”, começou.

Para encerrar, ela ainda fez um pedido para que todos respeitassem esse momento difícil. “Às vezes não entendemos certas coisas, mas nossa relação se transformou numa amizade e nos respeitamos como pessoas e amigos! Desejo tudo de bom para ele! Não vou fazer disso um circo, então espero que vocês entendam e respeitem esse momento. Obrigada a todos e um feliz ano novo. Deus abençoe!”, comentou.

Sogra de Nego do Borel manda indireta

No mesmo dia em que veio a público o fim do noivado da filha, Simone Barreiros usou os Stories para escrever mensagens enigmáticas, que foram vistas pelos internautas como indiretas.

Sem menção ao casal, ela fez uma crítica para aqueles que se fingem de “bons moços”. “Todo mundo quer lealdade, consistência e alguém que não desista. Mas todo mundo esquece que para conseguir essa pessoa, você tem que ser essa pessoa”, filosofou um dos recados repostados, e comentou: “E, quando você não é essa pessoa, não adianta fingir de bom moço. Desapega, praga!”.

A relação de Nego do Borel com os pais de Duda nunca foi das melhores. Em maio, o famoso chegou a rebater as acusações dos sogros e até falou em processo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários