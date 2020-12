No AC, ocupação de UTIs do SUS por pacientes com covid-19 sobe 46% em 14 dias

No Acre, a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) subiu 46% nas últimas duas semanas. Há duas terças-feiras, no dia 17 de novembro, o estado tinha 26 pessoas em tratamento intensivo. Agora, são 38 internações.

Já em relação à terça da semana passada (24), o crescimento foi de quase 38%.

A taxa de ocupação é maior no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde oito dos dez leitos estão em uso. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into/AC) concentra o maior número absoluto de pacientes em UTI, com 21 dos 50 existentes.

Já o Hospital Santa Juliana, que empresta dez leitos para o SUS por meio de parceria com o governo, tem sete ocupações. No Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, há dois internados em UTI.

