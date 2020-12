Pietro Fittipaldi correrá na F-1 com nº 51 para homenagear Mundial do Palmeiras

O piloto Pietro Fittipaldi vai estrear no próximo domingo na Fórmula 1 com um número escolhido especialmente para homenagear o Palmeiras.

Torcedor fanático do time alviverde, o mais novo brasileiro a participar da categoria terá no carro o número 51, escolhido especialmente por representar o ano da conquista da Copa Rio, considerada pelo clube como um título mundial.

Cada piloto tem a possibilidade de escolher um número fixo para usar no carro. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, sempre usa o 44 por ter sido o número que usava desde os tempos de kart.

Quando foi chamado pela Haas para disputar o GP de Sakhir no lugar de Romain Grosjean, Pietro pensou inicialmente no 21, mas isso não foi possível porque quem adotou essa identificação anos atrás foi o mexicano Esteban Gutierrez.

Então, Pietro adotou o 51. Anteriormente o piloto já havia utilizado o número em um teste pela categoria, mas gostou também da escolha para representar a identificação com o Palmeiras.

Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, Pietro herdou a paixão do pai, Gugu da Cruz, e sempre acompanhou o time alviverde. O irmão mais novo dele, o também piloto Enzo, é outro seguidor fanático do clube.

Curiosamente, a família Fittipaldi é dividida quando se trata de futebol. O avô de Pietro, o bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, é torcedor do Corinthians.

Mas há outro palmeirense na família além do atual integrante da Haas. Com passagens pela Fórmula 1 e Fórmula Indy, Christian Fittipaldi (primo de Pietro) é fã do clube alviverde e chegou a correr na Stock Car com um carro decorado com o símbolo do clube.

Um dos últimos palmeirenses a correr na Fórmula 1 foi Luciano Burti. O atual comentarista da TV Globo já até foi ao Allianz Parque para acompanhar partidas do time.

Mais recentemente, quem representou o Brasil na categoria foi o são-paulino Felipe Massa e o botafoguense Felipe Nasr.

