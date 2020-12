Por que ‘respirar como um bebê’ pode ser benéfico à saúde

Você provavelmente já ouviu a expressão “dormir como um bebê”, mas… e respirar?

À medida que envelhecemos, respiramos de maneira pior, explica Rebecca Dennis, especialista em respiração, à BBC.

E isso acontece apesar da nossa capacidade pulmonar aumentar com o passar do tempo — até os 35 anos, para sermos mais exatos, quando começa a diminuir.

De acordo com Dennis, muitos adultos tendem a respirar de forma superficial, fazendo movimentos musculares inadequados, como mover o pescoço e os ombros toda vez que inspiram.

O fato é que respirar mal tem consequências diretas em nossa saúde física e mental, conforme apontam vários estudos.

Nos sentimos mais cansados, sem energia, temos dificuldade de nos concentrar — e, segundo Dennis, isso pode aumentar nossos níveis de estresse.

Por todas estas razões, a terapeuta sugere um retorno às origens: respirar da mesma forma como quando éramos crianças.

O segredo está no diafragma

Quando um bebê respira, ele respira profundamente. Cada inspiração “é feita a partir do abdômen”, diz a especialista.

O segredo está no diafragma, “a nave-mãe de todos os músculos respiratórios”, acrescenta.

“Muitos de nós somos condicionados [desde muito cedo] a contrair a barriga.”

Uma respiração profunda, em que se usa o diafragma, não apenas permite que entre mais oxigênio em nosso corpo, como também envia mensagens ao cérebro que nos mantêm em um estado mais relaxado, ajudando a reduzir os níveis de estresse.

“Não temos consciência de como respiramos ao longo do dia, esquecemos disso ou o fazemos superficialmente”, diz Dennis, que acredita que ter mais consciência sobre nossa respiração pode ter efeitos positivos na nossa saúde física e mental.

Como respirar direito

A conceituada Mayo Clinic, nos Estados Unidos, destaca em seu site a importância de aprender técnicas de respiração que auxiliam no alívio da ansiedade, depressão e outros problemas relacionados ao estresse, mas também para regular funções importantes do nosso organismo.

A instituição destaca que muitos estudos constataram que a respiração profunda ajuda a equilibrar o sistema nervoso autônomo, responsável por gerenciar as funções involuntárias do nosso organismo, como controlar a temperatura corporal ou o funcionamento da bexiga.

Estas são algumas dicas da clínica para aprender a respirar direito:

– Adote uma postura confortável, feche os olhos e concentre-se apenas na sua respiração;

– Inspire profundamente, deixando o abdômen se encher de ar e expandir ligeiramente. Expire lentamente e pelo nariz;

– Coloque uma das mãos embaixo do umbigo, e a outra na parte superior do peito. Inspire e expire profundamente pelo nariz, lentamente. Você deve sentir o ar frio quando entra no corpo, e quente ao sair;

– Para saber se você está respirando pelo diafragma, a mão no seu abdômen deve se mover mais do que a que está no seu peito. Para isso, você precisa enviar lentamente o ar do nariz para a parte posterior da garganta e de lá até a barriga;

– A expiração também deve ser lenta, permitindo que o abdômen esvazie completamente;

– Repita este ciclo de respiração prestando atenção ao abdômen em cada um deles.

