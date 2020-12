Raissa recebe unfollow de Rafa Kalimann: ‘Continuo amando seu trabalho’

Após deixar ‘A Fazenda’, Raissa Barbosa está tentando ficar por dentro das notícias e das polêmicas que envolvem seu nome. Hoje, ela percebeu que a influencer Rafa Kalimann deixou de seguir seu perfil no Instagram e usou o Twitter para questionar a atitude. “Pq a Rafa deixou de me seguir?”

Pq a Rafa deixou de me seguir ? — Raissa Barbosa (@raissabarbosar) December 8, 2020

A pergunta rapidamente dominou as redes sociais e Kalimann respondeu um fã clube no Instagram. “Deixei de seguir muitas pessoas, acho que umas 400 até agora. Isso não muda minha admiração por ela no jogo, acho ela uma mulher muito forte. Só estou deixando mais as pessoas que conheço. Não é nada pessoal”, escreveu a ex-BBB 20.

Em seguida, Raissa voltou ao Twitter para comentar sobre o ocorrido. “Gente foi só curiosidade, não era para perguntar pra ela não”, disse. “Sinceramente não sei mais o que fazer, tudo que eu faço ou falo vira polêmica. Meu Deus”, acrescentou pouco tempo depois. No Instagram, a ex-peoa também falou sobre o assunto. “Gente pelo amor de Deus, fiz uma pergunta boba para os meus seguidores do Twitter e eu nem imaginava que tomaria essa proporção, admiro muito a Rafa e quando vi que ela me seguia fiquei muito feliz por ser fã do trabalho dela, isso eu devia ter guardado para mim.” “Não estou acostumada com toda essa exposição, é tudo muito novo para mim, tudo que eu faço e falo acaba virando notícia, não criem essa rivalidade feminina. Continuo amando o trabalho dela, acho ela um ser humano incrível”, completou Raissa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários