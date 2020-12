Rio Branco é a capital brasileira com melhor situação fiscal em 2020, aponta consultoria

A Prefeitura de Rio Branco foi destaque em um estudo da Consultoria Tendencia que analisa a situação fiscal das prefeituras das capitais brasileiras.

Acontece que, dentre os 26 estados, além da Prefeitura de Rio Branco, apenas outras sete capitais brasileiras aparecem com situação fiscal positiva.

Endividamento, despesa com pessoais e endividamento são levados em conta no estudo. A partir de 6 pontos a pontuação é considerada boa. Rio Branco aparece com 9,6 pontos, a nota mais alta do país.

Na Região Norte, Porto Velho teve 7,95 pontos, Manaus 6,29, Palmas, 8,29, Boa Vista 8,3.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários