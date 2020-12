Tem partido político sendo investigado por gasto com combustível elevado nas eleições

Peso 1

Do que adianta o partido bater no peito e dizer que tem deputado estadual, prefeito, deputado federal e viver colocando casca de banana para o governador pisar? De que adianta o partido ter prefeito na capital e caminhar com o grupo que apoiará Sérgio Petecão ao governo em 2022? De que adianta ter deputado federal e senador e essas emendas não serem colocadas à disposição do estado?

Peso 2

O Palácio Rio Branco precisa analisar a reforma priorizando um quesito fundamental na política chamado “lealdade”. O resto é puro jogo de cena, disso o governador Gladson Cameli está cansado, essa é a grande verdade.

Três nomes

Três nomes estão postos para concorrer a vaga de Senado em 2022 somente pelos partidos que compõem com o Palácio Rio Branco. São eles: Alan Rick (DEM), Vanda Milani (SD) e Flaviano Melo (MDB).

No azulão

O MDB pode anunciar o nome de Flaviano Melo para o Senado, porém, precisa combinar com o Vagner Sales no Juruá. Por lá, o desejo do azulão é pelo nome de Jéssica Sales para concorrer ao mesmo cargo.

Certeza

A única certeza que se tem nesse cenário é que o vice-governador Major Rocha está fora de uma disputa majoritária, pelo menos até agora. Pode até reverter o jogo, tem dois partidos nas mãos o PSDB e o PSL, mas, falta-lhe habilidade política, saiu muito derrotado nessas eleições.

Dividas

A multa de R$ 50 mil diária pela greve irregular dos motoristas eleva a divida dos empresários que alegam não terem recursos para pagar os trabalhadores. Pior que até o patrimônio da empresa está sob suspeita.

Denuncia

Segundo o deputado Roberto Duarte, uma das placas investigadas pertence a uma empresa de locação de veículos de Porto Velho. Ele suspeita que as empresas tenham locado os veículos para trabalhar em Rio Branco.

Estranho

O estranho nisso tudo é o silêncio do Ministério Público pela promotoria de defesa do consumidor e do Tribunal de Justiça. Os motoristas param 100%, fecham ruas, causam transtornos, casam e batizam com aval dos empresários e nada é feito para minimizar os impactos causados principalmente a quem tem baixa renda e precisa do transporte.

Alô SEDUR

O grande desafio do governo do Acre é colocar em prática as emendas de bancada e individuais dos deputados e senadores que apoiam o Palácio Rio Branco. A reclamação é geral da lentidão na elaboração de projetos. Recursos têm e estão em caixa.

O tempo adversário

O governador Gladson Cameli corre contra o tempo. Tem praticamente um verão para mostrar resultados com obras dos ramais e estruturantes uma vez que, em 2022, tudo gira em torno da política.

Exclusivo!

O Congresso Nacional deve modificar o modelo de candidaturas para 2022. A ideia é aprovar antes do segundo semestre o chamada Single Non-Transferable Vote. Traduzindo para o nosso português, é um sistema de votação eleitoral em que os candidatos mais votados são os eleitos, não havendo, assim, os chamados “puxadores de votos” – um candidato bem votado ajudar a eleger outros candidatos menos votados da coligação.

Rejeitado

O Modelo de alianças deste ano não agradou a nenhum dos partidos brasileiros. Os líderes reclamaram de muitos gastos e poucos resultados. Todos defendem um novo modelo.

Investigação

Um partido político que cresceu assustadoramente está sob investigação. O principal foco é no gasto de combustível em uma eleição municipal. O valor investido não corresponde com o número de carros alugados durante a campanha.

Presente de natal

Um dos presentes de natal que será entregue a população do Juruá nesta sexta-feira (18) é a OCA. A Central começa a funcionar na próxima segunda. É mais uma promessa de campanha cumprida pelo governador Gladson Cameli.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários