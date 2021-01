AC não pune com multa quem anda sem máscaras por falta de fiscalização, diz O Globo

No estado acreano, a multa para pessoas físicas chega a R$ 74,47. O valor mais alto foi registrado DF

Uma reportagem do jornal O Globo apontou o Acre como um dos estados em que o uso de máscaras é obrigatório, mas não é punido quem desobedece a regra, por falta de técnicos que façam a fiscalização.

O levantamento trouxe as unidades que criaram legislações locais tornando obrigatória a utilização do equipamento. Das 27 da federação, 19 instituíram multas para pessoas e/ou empresas que desrespeitarem as regras.

“No Acre, quatro meses após um decreto, o governo informou que terá que elaborar uma outra norma, porque há uma “carência de efetivo técnico que promova a fiscalização”. Um convênio com municípios está sendo elaborado para resolver o problema”, diz um trecho da reportagem.

No estado acreano, a multa para pessoas físicas chega a R$ 74,47. O valor mais alto foi registrado Distrito Federal, que é R$ 2 mil.

Alguns governos alegam que o foco é na orientação, e não na punição. É o caso, por exemplo, do Espírito Santo.

Alguns estabelecimentos comerciais já foram fechados no Acre, por descumprimento das regras sanitárias. No estado, são mais de 43 mil infectados e 800 mortos pela doença.

