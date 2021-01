Amazonas registra mais de 5 mil novos casos de Covid-19 e bate recorde diário

No ano passado, o Amazonas enfrentou a primeira onda da Covid entre os meses de abril e maio, e também sofreu com colapso na rede de saúde. Na época, o número de mortes ficou 108% acima da média histórica, e caixões foram enterrados empilhados e em valas comuns.

Ao todo quatro municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Beruri, Fonte Boa, Juruá e Tapauá.

Internações por Covid

A ocupação dos leitos de UTI Covid no Amazonas chegou a 94,30%, nesta quarta. Em leitos clínicos para Covid, a ocupação está em 98,20%. Por conta do colapso, mais de 100 pacientes já foram transferidos para outros estados.

Entre os casos confirmados de Covid-19, há 1.812 pacientes internados, sendo 1.187 em leitos (516 na rede privada e 671 na rede pública), 592 em UTI (271 na rede privada e 321 na rede pública) e 33 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves.

Há ainda outros 616 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 503 estão em leitos clínicos (60 na rede privada e 443 na rede pública), 70 estão em UTI (37 na rede privada e 33 na rede pública) e 43 em sala vermelha.

Casos confirmados por municípios

Dos 238.980 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (20), 103.132 são de Manaus (43,16%) e 135.848 do interior do Estado (56,84%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (8.696); Parintins (7.786); São Gabriel da Cachoeira (5.830); Tefé (5.667); Humaitá (5.502); Manacapuru (5.449); Carauari (4.950); Presidente Figueiredo (4.467); Iranduba (4.456); Lábrea (4.324); Itacoatiara (3.577); Barcelos (3.492); Ipixuna (2.988); Eirunepé (2.949); Maués (2.753); Rio Preto da Eva (2.747); Careiro (2.739); Santa Isabel do Rio Negro (2.472); Tabatinga (2.446); São Paulo de Olivença (2.301); Boca do Acre (2.135); Manicoré (2.065); Benjamin Constant (2.012); Nova Olinda do Norte (1.914); Itapiranga (1.883); Autazes (1.846); Atalaia do Norte (1.818); Pauini (1745); Alvarães (1.705); Urucurituba (1.704); Barreirinha (1.639); Maraã (1.503); Tapauá (1.498); Anori (1.450); Santo Antônio do Içá (1.384); Beruri (1.368); Anamã (1.364); Amaturá (1.304); Novo Airão (1.276); Fonte Boa (1.234); Uarini (1.167); Envira (1.153); Borba (1.115); Urucará (1.107); Nhamundá (1.070); Guajará (1.044); Novo Aripuanã (985); Silves (910); Manaquiri (900); São Sebastião do Uatumã (879); Canutama (836); Tonantins (789); Jutaí (727); Japurá (670); Boa Vista do Ramos (661); Apuí (658); Juruá (622); Itamarati (609); Careiro da Várzea (601); Caapiranga (464) e Codajás (443).

Mortes por Covid

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 4.371 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 2.227.