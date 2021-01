Apoiadores de Trump invadem o Capitólio após confronto com a polícia

Manifestantes tomaram as instalações do prédio com roupas pretas, máscaras de gás lacrimogêneo e bandeiras dos Estados Unidos

Apoiadores do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump , invadiram na tarde desta quarta-feira (6) as instalações do prédio do Capitólio , sede do Legislativo do país. A invasão ocorre após os manifestantes entrarem em confronto com policiais durante sessão do Congresso que confirmaria a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais do ano passado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas com roupas pretas, máscaras de gás lacrimogêneo e bandeiras dos EUA nas costas. Há vídeos de homens com escudos e tacos de beisebol quebrando janelas do prédio.

De acordo com informações da imprensa local, há policiais armados tentando conter o movimento de uma pessoa armada que se aproxima da porta da Câmara dos Deputados.

O clima de tensão fez a capital Washington declarar toque de recolher a partir das 18h. Em uma publicação feita no Twitter, Trump pediu que manifestantes “fiquem pacíficos” . “Por favor, apoiem a polícia do Capitólio. Eles estão verdadeiramente do lado do nosso País. Fiquem pacíficos!”, escreveu o presidente.

Mais cedo, o Capitólio chegou a ser evacuado por ameaça de uma “possível bomba” . Jornalistas e parlamentares foram removidos do prédio rapidamente.

