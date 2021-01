Avanço da Covid-19 no Acre e possível colapso na saúde repercutem em todo o Brasil

Portais nacionais citam ainda tentativa do governador de fechar as fronteiras e divisas do estado

O avanço da Covid-19 no Acre virou, nos últimos dias, notícia em vários portais nacionais, que destacaram o possível colapso no sistema de saúde, assim como acontece nos vizinhos Amazonas e Rondônia.

Outro ponto que chamou a atenção do Brasil foi a tentativa do governador Gladson Cameli (sem partido) de convencer o governo federal a fechar a fronteira do estado com o Peru e a Bolívia e as divisas com as unidades da federação vizinhas.

A nova variante do coronavírus possivelmente surgida no Amazonas e já identificada em vários estados do país vem sendo apontada como causa para a explosão de casos e internações nesta região.

Embora não haja comprovação de que seja mais mortal, a nova cepa parece ser mais transmissível, o que aumenta o número de doentes, de internações e, consequentemente, de óbitos.

O site Metrópoles destacou a seguinte fala do governador em relação a leitos para pacientes com Covid-19: “Estamos no limite”. Já o UOL abordou o pedido de fechamento da fronteira até que a situação se amenize nos estados vizinhos.

A Carta Capital foi pelo mesmo caminho e cita, além da questão das fronteiras e divisas, a nova variante do vírus. O conteúdo do Estadão teve como foco o toque de recolher imposto pelo governador diante do avanço da Covid-19.

Já a Agência Pública fala da relação entre as queimadas descontroladas registradas no Acre ao longo de 2020 e os sintomas do coronavírus, que foram agravados em virtude do problema ambiental.

Jornalistas, blogueiros e divulgadores científicos também usaram suas redes sociais para alertar o Brasil sobre o risco de colapso no Acre. Veja algumas das publicações:

Última postagem de hj: não perca o fio dos fatos.Amazonas colapsou. Rondônia não tem mais leitos.Região do Pará que faz divisa com o AM tbm precisa de reforço;Hospital de campanha de Santarém será refeito.Roraima pede oxigênio para a Venezuela.Acre pede p fechar divisas com AM. — Daniela Lima (@DanielaLima_) January 28, 2021

ATENÇÃO: Sistema de saúde do Acre sucumbe ao coronavírus e entra em colapso, dizem fontes médicas. Governador Gladson Camelli pede ao governo federal autorização para fechar as fronteiras do estado com a Bolívia, Peru, com o Amazonas e Rondônia. Nova variante acelerou internações — Renato Souza (@reporterenato) January 27, 2021

Só afirmo o óbvio: com um vírus mais transmissível, ou se aumenta o distanciamento e o controle, ou os casos sobem mais rápido e colapsam o sistema de saúde. No Amazonas já colapsou, Roraima e Acre estão na iminência. https://t.co/SQVHr6Mfqm — Atila Iamarino (@oatila) January 27, 2021

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários