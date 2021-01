“BBB 21”: Programa terá aplicativo de paquera entre os participantes

Outra novidade fica por conta do "Podcast do Líder", que só ficará disponível para o os telespectadores

Mais uma novidade que foi anunciada para a edição do Big Brother Brasil que começa no dia 25 de janeiro é uma nova ferramenta para ajudar no flerte dentro da casa: o aplicativo Flecha.

Os confinados poderão demonstrar interesse nos pretendes pelo aplicativo. Caso dê “match”, todos os participantes ficam sabendo e aí é só esperar a mágica acontecer e os telespectadores irem à loucura.

E esta não será a única novidade no #FeedBBB nesta edição, também terá o Podcast do Líder e os fãs do programa poderão acompanhar. O Podcast é um espaço em que o brother que estiver como todo-poderoso da semana gravará um conteúdo em áudio, com ou sem a participação de outros confinados. Os outros participantes até poderão ver o momento em que a gravação estiver sendo realizada, mas não conseguirão ouvir o conteúdo, que ficará disponível no Gshow.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários