Copa Libertadores: goleiro Weverton vira trunfo contra o River Plate

O River Plate chega à semifinal com o status de ter sido vice-campeão ano passado e de ser dono do melhor ataque da competição. A equipe do técnico Marcelo Gallardo marcou 31 gols em 10 partidas. O time tem entre os principais nomes jogadores que brigam pela artilharia da competição: Borré tem seis gols e Álvarez anotou cinco. Os dois ainda podem alcançar o número do goleador Fidel Martínez, do Barcelona-EQU, que já está fora do torneio.

