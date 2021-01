Criminosos em carro passam atirando e quase matam jovem na Baixada da Sobral

Populares que presenciaram a tentativa de homicídio colocaram a vítima dentro de um carro e levaram Atos as pressas ao PS

O jovem Atos Braga Lopes, 24 anos, foi ferido com um tiro na manhã desta segunda-feira (4), na rua São Salvador, no bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Atos estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por homens que estavam em um carro e passaram atirando contra o rapaz. Somente um dos disparos atingiu o jovem no abdômen. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares que presenciaram a tentativa de homicídio colocaram a vítima dentro de um carro e levaram Atos as pressas ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não conseguiu prender os autores do crime. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

