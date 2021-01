Mayra Cardi fala de seu relacionamento atual com Arthur Aguiar e diz que o perdoou

Mayra Cardi resolveu falar de como está seu atual relacionamento com o ex-marido, Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, Sophia, de 2 anos, em um vídeo no Instagram nesta sexta-feira (15). “Eu tenho visto bastante pessoas perguntando sobre a minha relação com Arthur. ‘Por que perdoou?’, ‘por que fala de relacionamento abusivo, se perdoou o abusador'”, começou ela, que na época do término do casamento, acusou o ator de abusador e disse que ele a traiu diversas vezes.

A coach explicou o motivo que a fez perdoar Arthur. “Porque eu queria deixar a minha alma livre. Foda-se o que ele pensa, o que deixa de pensar, o que fez ou o que deixa de fazer. Eu decido não carregar mais essa bigorna na minha vida. Eu já sofri muito no meu relacionamento abusivo. Aí, decidi carregar esse ‘não perdão’. Quem está carregando essa merda sou eu, quem viveu essa merda, sou eu, quem chorou, fui eu. Quando eu decido perdoar o Arthur, não é por ele. Estou cagando para ele. É por mim”, desabafou.

Ela também comentou as críticas que recebeu por voltar a se relacionar com o ex-marido. “Eu escuto falar muito sobre amor próprio. ‘Você não pode perdoar ele’. Amor próprio é você se amar acima de qualquer coisa, ser feliz. Quem tem amor próprio tem amor à vida, amor é felicidade (…) Muitas vezes quando você decide não perdoar o outro, você fica infeliz. Ego é diferente de amor próprio, orgulho é pecado. Quando você não perdoa o outro e você não fica em paz com você mesma, você fica triste sem perdoar o outro, você é orgulhosa (…) Abuso é quando uma pessoa não respeito o desejo do outro. Existem milhões de formas de abuso. Uma delas é quando alguém te diz o que fazer e o que não fazer. Eu não permito mais”, afirmou.

Mayra voltou a comentar sobre relacionamentos abusivos e que poderia ter uma nova relação assim sem saber. “O abuso pode vir te batendo na cara, como eu já tive, ele pode te estuprar, te enganar, te trair, como eu já tive. Todas as vezes que você sai de um abuso, você jura que nunca mais você vai passar por aquilo (…). Logo ali na frente, você encontra outra forma de ser abusado. Você vive caindo em várias ciladas de maneiras diferentes.(…) Eu poderia voltar com o Arthur ou poderia iniciar um novo relacionamento, com uma pessoa nova, com sonhos novos. Podia ser um abusador e eu não saberia. A gente nunca deseja quando entra em um relacionamento abusivo. Quando diz que vai mudar e é de verdade. Até mesmo a pessoa, que era boa, pode ficar ruim e você não vai saber (…)”, disse.

