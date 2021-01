Nacional-AM acerta com o preparador físico Selsimar Maciel

A diretoria do Nacional Futebol Clube anunciou nesta terça-feira Selsimar Maciel como preparador físico para a temporada 2021. Ao lado do recém-anunciado, técnico Alan George, vai em busca de bons resultados para o Mais Querido. Aos 41 anos, o preparador físico chega para a sua quarta passagem na Vila Municipal, 2012, 2013, 2016 e agora 2021.

Questionado sobre o que espera para este ano no clube azulino, o profissional admite que será uma temporada atípica e ressalta os cuidados pela preservação da saúde de todos, quanto a pandemia. “Será uma temporada atípica, porque, além do duplo calendário, ainda tem as questões dos protocolos de segurança na área de saúde, que tem que ser seguidos por todos. Então, temos que ter um controle que vai além das questões físicas para a área da saúde coletiva, sem deixar de aplicar todas as etapas dos ciclos dos treinos, até finalizarmos o calendário de competição do Nacional, com sucesso”, afirma.

