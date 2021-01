Rios Acre e Tarauacá voltam a subir e Juruá segue acima da cota de alerta, mas vazando

Em Tarauacá, o manancial estava com 7,60 metros. 0,80 centímetros a mais do que na quarta

Após apresentar vazante depois da cheia que atingiu quase 5 mil pessoas, o Rio Tarauacá apresentou novamente elevação. Na medição feita às 6 horas da manhã, o manancial estava com 7,60 metros. 0,80 centímetros a mais do que na quarta-feira (6), quando estava com 6,80 metros.

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul está marcando 12,89m, abaixo da cota de transbordo que é de 13 metros, mas ainda acima da de alerta que é 11,80 metros.

Em Rio Branco, o Rio Acre também apresentou elevação nas últimas 24 horas marcando 9,47m, um aumento de 0,5 centímetros em relação à quarta-feira.

