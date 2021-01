Rocha acompanha embaixador de Israel em visita a fábricas de café e castanha

O governador do Acre em exercício, Major Rocha, recebeu na manhã de domingo, 24, o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, que pela segunda vez visita o estado para conhecer as potencialidades econômicas da região. Nesta segunda-feira, 25, uma extensa agenda de reuniões está sendo cumprida na capital acreana.

O diplomata atendeu ao convite do deputado federal Alan Rick (PP) e veio conhecer a fábrica de beneficiamento de café da empresa Café Contri. A visita faz parte das tratativas para o comércio do produto entre Acre e Israel.

Além do embaixador, do governador em exercício, Major Rocha, e do deputado Alan Rick, a visita contou com a participação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), deputados estaduais, vereadores, secretários estaduais e municipais.

Na ocasião, Yossi Shelley acompanhou todo o processo de produção e embalagem do café e, no final, participou de uma degustação do café produzido na região.

“O Acre tem uma potencialidade muito grande, e dessas visitas podemos realizar grandes negócios. Na primeira visita ganhei uma cesta de produtos de café e fiz questão de degustar esses produtos com um grupo de empresários que ficaram muito satisfeitos com a qualidade e sabor do café. A partir desse ponto iniciamos as conversas para esta visita e estou muito satisfeito com o que acompanhei aqui”, destacou o embaixador Yossi Shelley.

Major Rocha destacou também que não é só o café que desperta o interesse de Israel, mas outros produtos como, por exemplo, a carne suína.

“Israel é o exemplo mundial de produção e de tecnologia e temos muito o que ganhar com esta parceria. Mas também temos produtos que despertam o interesse do país, a exemplo do café e até da carne suína. Estamos otimistas com a grande possibilidade de negócios que irão surgir a partir dessas tratativas”, enfatizou o governador em exercício.

Após a visita à fabrica de beneficiamento de café, o embaixador e toda a comitiva governamental participou de uma reunião na prefeitura de Rio Branco com o prefeito Tião Bocalom. No encontro, o gestor municipal reforçou ao diplomata as potencialidades de produção do estado.

“Não só Rio Branco como o Acre inteiro tem um grande potencial econômico através do agronegócio e é nisso que estamos focados, governo e prefeitura, para tornar o nosso estado cada vez mais forte na produção. Com toda certeza iremos realizar grandes negócios com Israel”, disse Bocalom.

Na tarde de segunda-feira, Yossi Shelley conheceu a fábrica de beneficiamento de castanha da Cooperacre e toda a produção que é realizada no estado. O produto também desperta o interesse de empresários israelenses.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários