Sonhando ser engenheiro, zelador volta de bicicleta para buscar documento e atrasa para Enem no AC

O rapaz chegou atrasado por três minutos, mas disse que não vai desistir: "No próximo ano tento de novo"

O jovem Paulo Vitor, de 25 anos, morador do Bairro Estação, foi o candidato que chegou atrasado para o 1° dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (17).

Vitor explicou que chegou na Unimeta, local de realização da prova às 10h e 30 minutos, ou seja, estava dentro do prazo para entrar, que era até as 11 horas, no entanto, ele esqueceu o documento de identificação, por isso, pegou sua bicicleta e foi até sua residência, porém, ao retornar para o seu local de prova, os portões já haviam sido fechados à 3 minutos.

“Está é a quinta vez que eu realizo o exame, nunca havia me atrasado, mas sempre tem uma primeira vez”, relatou.

O jovem que trabalha como zelador de escolas, contou que estudou bastante para a realização da redação, ele disse ainda que tem um sonho de cursar engenharia. “No próximo ano tento de novo”, ressaltou.

