Vendedor de picolé que levou três tiros e pediu ajuda em comércio morre no PS

O vendedor de picolé Raimundo Vieira dos Santos, 24 anos, que foi ferido com três tiros na noite desta segunda-feira (25), no Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim 2, em Rio Branco, morreu na Unidade de Terapia Intensiva UTI do pronto-socorro.

Segundo informações da família, Raimundo estava caminhando em via pública, após ter ido comprar uma carteira de cigarro em um comércio próximo a própria residência, quando foi surpreendido por dois homens que estava a pé.

O rapaz foi feito de refém e sob a mira de uma pistola foi obrigado a dizer onde era a casa de um faccionado da região. Ao chegar na casa de quem os bandidos procuravam, viram que não havia ninguém, e os meliantes achavam que Raimundo estava mentindo e resolveram lhe matar. Os bandidos voltaram e atiraram três vezes contra Raimundo, sendo um no peito, um nas costas e um na perna direita. Para não morrer, Raimundo correu para dentro de um comércio e pediu ajuda. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado e encaminhou Raimundo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo, e o homem ainda chegou vivo ao hospital e foi levado para o Centro Cirúrgico, após os procedimentos foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva UTI, onde horas depois resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de terça-feira (26).

A Polícia Militar ainda não encontrou os autores do crime. O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários