Vereador comemora recontratação de fisioterapeuta que cuidava de pessoas com deficiência

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, Charles Brandão (PSD) comemorou nesta segunda-feira (25) uma conquista para a população da cidade do interior do Acre.

Trata-se da recontratação da fisioterapeuta Bruna Almeida, que desde 2018 realiza um trabalho de reabilitação com pelo menos 80 pessoas com deficiência, incluindo crianças e idosos.

O retorno da profissional foi uma conquista do parlamentar, que é pai de um adolescente com com paralisa cerebral e presidente da Associação dos Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência (Apad) em Manoel Urbano. Ele fez o pedido ao deputado Alan Rick e ao governador Gladson Cameli.

“Ela vem fazendo esse trabalho desde 2018, mas não teve seu contrato renovado em 2020. A população sofreu com isso, já que temos pelo menos 80 pessoas com deficiência e que precisam de ajuda”, comentou com a reportagem do ContilNet.

Bruna atendia em uma Unidade de Saúde Básica da cidade, em uma espaço que ela, com os próprios recursos, ajudou a equipar para atender os usuários.

“Uma grande conquista. Agradeço, especialmente, o compromisso do deputado Alan Rick e do governador Gladson Cameli, que nos atenderam e se preocuparam com a população”, finalizou.

