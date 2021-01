Vereadora Michelle Melo diz que retorno às aulas deve partir de diálogo com população e profissionais

"Com a sensibilidade de observar as possibilidades da média e alta complexidade do Estado do Acre"

A médica e vereadora mais votada de Rio Branco, Michelle Melo, deu o seu posicionamento na tarde desta sexta-feira (22) sobre o retorno às aulas nas escolas da rede municipal, previsto para 8 de fevereiro.

De acordo com ela, a decisão deve ser tomada mediante diálogo com todos os envolvidos, para a elaboração de um plano de ações que garanta o retorno de forma segura e que não favoreça o crescimento de casos da covid-19.

“Mediante a minha opinião como profissional da saúde, médica, especialista em medicina de família e comunidade, especialidade que atua na atenção primária à saúde, precisamos ter um amplo diálogo com a rede de atenção à saúde, comunidade, profissionais da educação e demais envolvidos a fim de oficializar um plano de ações e execuções para um retorno às atividades presenciais no âmbito escolar de forma responsável, segura e que garanta o cuidado necessário a nossa população”, disse.

“Com a sensibilidade de observar as possibilidades da média e alta complexidade do Estado do Acre, que assume todo paciente grave da Rede de atenção à Saúde, e no dia de hoje tem demonstrado números preocupantes com o preenchimento quase que absoluto das vagas de terapia intensiva destinadas aos pacientes com COVID grave no Estado do Acre”, continuou.

