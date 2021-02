Abel lamenta campanha do Palmeiras no Mundial: “Saímos com cicatrizes”

Em entrevista coletiva, o português afirmou que a experiência obtida no torneio servirá de aprendizado para todos no time

O técnico Abel Ferreira disse nesta quinta-feira (11/2) que o 4º lugar do Palmeiras no Mundial de Clubes, no Catar, serve como aprendizado tanto para ele para o elenco. Em entrevista coletiva após perder a disputa da 3ª colocação para o Al Ahly, do Egito, o português afirmou que a experiência obtida no torneio servirá de aprendizado para todos no time.

O Palmeiras encerrou a participação com derrota nos pênaltis por 3 x 2 após o empate sem gols no tempo normal. Abel disse que se sente orgulhoso por ter conquistado a Libertadores e feito a equipe chegar ao Mundial, mesmo com a campanha no Catar ter terminado sem vitórias.

