Aniversário de Luiz Theodoro no Afa Jardim e mais na coluna da Beth; confira

Luiz Theodoro celebrou seu giro no calendário no Afa Jardim, com apoio do Buffet Festah, Barão das Tortas e Restaurante Point do Pato

A linda bacharel em Direito Penélope Costa, com o filho Bernardo curtindo as praias de João Pessoa.

As sócias Andrea Cury, Shaiane Magalhães e Mayara Magalhães respondem pela franquia Suav Rio Branco, um espaço que une a rapidez de um serviço expresso com o carinho de um atendimento personalizado e cuidadoso com qualidade. Especialista em Depilação, Esmalteria e Designer de Sobrancelhas. Funcionando dentro das normas exigidas pela Organização Mundial de Saúde. Está localizado na Avenida Getúlio Vargas, 36, Rio Branco.

Fundada há quase 20 anos a Associação Amigos do Peito (AAPEI), localizada na Estrada da Floresta, 775- Bairro João Eduardo I, através de seus sócios e simpatizantes revelam que uma das fontes de renda para provimento e manutenção da casa de passagem da instituição, era provida pelo governo do Estado, através de um convênio com o CADES, e que há mais de dois anos foi encerrado. Mesmo diante da pandemia e com muitas dificuldades, estão conseguimos manter as portas abertas, graças a algumas economias adquiridas com eventos e as ajudas recebidas de amigos e parceiros.

A presidente da Associação Sueli Maria Barbosa disse a coluna que a partir deste mês, fevereiro de 2021 não terão como pagar às principais contas (luz, água, telefone). Por isso, solicitam ajuda com doações financeiras. E estarão com equipe à disposição de todos para mostrar as dependências, bem como seu funcionamento diário. Mais informações através dos telefones: (68) 99994-3409 e 99994-3409.

O bonito casal Eryca e Alex Barros comemorando suas Bodas de Prata. O registro é do amigo Víctor Bombom e a coluna deseja muitas bênçãos a família.

Eliete Cavalcante em sua última viagem à Argentina. Na foto visitando o zoológico De Luján em Buenos Aires.

Em 2015, Djavan lançou CD, fala sobre racismo. Redescobriu a letra de “Negro”, composta em 1974, censurada na ditadura e perdida no tempo. Essa canção ainda lhe seria representativa se fosse gravada hoje. A sociedade é formatada para o branco, é administrada e conduzida por ele. O espaço que o negro tem é mínimo e, ainda assim, contestado. É uma luta que não tem fim. É a educação de um povo que traz a informação e evolução de pensamento, de tudo.

Aos 72 anos de idade, completados dia 27 de janeiro, em Maceió. O artista é dono e proprietário de músicas complicadas — difíceis de cantar, de tocar, e até mesmo de entender. O modo como ele compõe, é claro, tem muito a ver com sua a ver com sua própria história e com aquilo que ele acredita. “E o meu jardim da vida ressecou, morreu…” Adoro!

A engenheira civil Alcineyde Lima foi aniversariante dia 4 de fevereiro e comemorou tranquila em sua casa obedecendo as determinações da OMS.

A empresária Elza Cândido foi surpreendida pelas amigas dia 3 de fevereiro em sua casa.

Cristiana Feitosa comemorou seu aniversário dia 31 recebendo muito dengo de sua cadela Laika e mantendo o isolamento social imposto pela pandemia.

A posse de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, representou a vitória do humanismo sobre a barbárie, a truculência e a arrogância. O tom iluminista da posse foi dado por AMANDA GORMAN, poeta negra de 22 anos que emocionou o mundo ao declamar o poema “A Colina que Escalamos”, que escreveu especialmente p aquele dia. Leia aqui trecho do poema: “Nós transformaremos este mundo ferido num mundo maravilhoso. Ressurgiremos das colinas douradas do Oeste, ressurgiremos do Noroeste varrido pelos ventos, onde os nossos antepassados começaram a revolução.

Ressurgiremos das cidades à beira dos lagos dos estados do Midwest. Ressurgiremos do Sul banhado pelo sol. Nós reconstruiremos, reconciliaremos e recuperaremos todos os recantos conhecidos da nossa nação e em cada canto que chamamos nosso país, o nosso povo diversos e belo surgirá fustigado e belo. Quando amanhecer, nós deixaremos a sombra, ardentes e sem medo. Uma nova madrugada floresce enquanto a libertamos. Porque há sempre luz se formos suficientemente bravos para a ver, se formos suficientemente bravos para o ser.”

A Rádio Gazeta 93,3 FM tem novidade em sua programação. A partir da próxima segunda-feira, 8, os ouvintes vão poder começar o dia bem informados com o Jornal Gazeta 93. O noticiário será transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, das 7h às 8h, apresentado pelos jornalistas Tiago Martinello e Brenna Amâncio.

O jornal promete muitas informações do Acre, do Brasil e do Mundo. A coluna Beth Passos On Line, será atração às segundas feira, apresentada por mim como participação especial. Na foto com eles de quando podíamos aglomerar. Se liga na missão!!!

Vencer o câncer vai além de poder contar com um tratamento de ponta, profissionais de excelência, medicamentos e procedimentos. Essa luta precisa também ser regada com amor, carinho e pessoas especiais e o Hospital do Amor é consciente do fato. Dia 4 de fevereiro, “Dia Mundial do Câncer”, os colaboradores preparam uma boa surpresa aos pacientes e seus acompanhantes com a ação Espalhe Amor organizada pelo Grupo de Trabalho de Humanização do hospital – reuniu frases escritas por vários profissionais da instituição, na tentativa de levar apoio e muito amor a eles.

Tire alguns minutinhos do seu dia e confira o vídeo neste link cheio de emoções!

Acesse: bit.ly/espalheamor2021.

O casal Leontina e Grota Meirelles fez um bolo para o neto Bruce com seu tema preferido: Harry Potter.

Dia 1º de fevereiro Luiz Theodoro celebrou seu giro no calendário no Afa Jardim, com apoio do Buffet Festah, Barão das Tortas, Restaurante Point do Pato. Os amigos Gabriel e Zayra Ayache, Patrícia e João Albuquerque também foram abraça-lo.

A Nova Zelândia tem pela primeira vez em sua história uma mulher aborígene como ministra. Nanaia Mahuta assumiu o cargo de ministra das Relações Exteriores do país. Sua origem faz parte dos povos ancestrais neozelandeses. Ela é da tribo maori e tem uma tatuagem no rosto. Viva a representatividade! Viva as mulheres de todo o Globo!

Online

*Colocaram professores em sala de aula antes de serem vacinados. Enquanto os mestres estão enfrentando o vírus em sala de aula, os políticos estão protegidos em seus gabinetes. E mais, deveriam vacinar também, porteiros, serventes, cantineiras, ou seja, toda equipe de apoio.

*A temperatura do fofurômetro sobe quando vemos nos feeds das redes sociais as fotos dos nonagenários, vovós, vovôs, papais e mamães sendo vacinados. Emocionantes mesmo!

*Haja cautela e discernimento nestes tempos de 3ª via política. E também dar uma lanterna de presente a um cego, um ar condicionado a um esquimó ou um aquecedor a um beduíno do deserto

*No dia Internacional da Mulher, 8 de março, será realizado mais um Festival Boca de Mulher, um movimento de mulheres, através do Instituto de Mulheres da Amazônia, com apoio da Lei Aldir Blanc. São artistas, feministas, poetas, cantoras, almas femininas e masculinas estarão se apresentando em Live com 8 horas de duração.

*Dia 5 de fevereiro aconteceu a Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Poder Judiciário Acreano, para o biênio 2021/2023, Desembargadora Waldirene Cordeiro (Presidente), Desembargador Roberto Barros (Vice-Presidente) e o Desembargador Élcio Mendes (Corregedor Geral da Justiça.

*A macaxeira foi nomeada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como alimento mais relevante do século, podendo ser consumida por pessoas, animais e usada para fabricação. E tem inúmeros e distintos destinos, como a fabricação de papel e celulose, panificação, têxtil, indústria fármaco e de cosméticos, fertilizantes, bom emprego em campos de petróleo, siderurgia e como alimento, e ainda serve produtos básico para a fabricação de alimentos sem glúten, lactose e ativados.

*Os governos têm de adotar políticas de justiça social, de desenvolvimento sustentável e de direitos humanos para que previnam as ameaças mais sérias; os líderes da sociedade têm de se mobilizar para assegurar que cada ser humano seja reconhecido como tal, e suas sociedades não se tornem não-civis.

*Lembrando sempre que a máscara é para proteção pessoal, mas também, e principalmente, para a proteção dos outros. Quanto mais pessoas usando máscaras mais eficazes, mais protegida fica a sociedade.

A jarra e as formigas

Se você coletar 100 formigas pretas e 100 formigas de fogo e colocá-las em uma jarra de vidro, nada acontecerá.

Mas se você pegar a jarra, agitá-la violentamente e deixá-la sobre a mesa, as formigas começarão a se matar.

As vermelhas acreditam que as pretas são as inimigas, enquanto as pretas acreditam que as vermelhas são as inimigas, quando o verdadeiro inimigo é a pessoa que sacudiu a jarra.

O mesmo é verdade na sociedade.

Esquerda versos Direita, Rico versos paupérrimos, brancos versos Pretos, homens versos Mulheres e Etc.

Antes de lutarmos uns contra os outros, devemos nos perguntar:

Quem balançou a jarra?

