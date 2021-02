Caio Castro nega que será apresentador de A Fazenda

Caio Castro não acertou sua ida para a Record e não vai apresentar A Fazenda no lugar de Marcos Mion. O ator garante que não houve qualquer contato por parte da Record TV para formalizar o convite.

Caio, decidiu, então, focar no treinamento para competir a Porsche Cup e assumiu a função de diretor criativo da marca Key Design, que ele investiu recentemente. A ideia do namorado de Grazi Massafera é transformar a marca no maior e-commerce de moda masculina.