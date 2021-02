Corpo de índio que desapareceu no Rio Acre após pular sob efeito de álcool é encontrado

O corpo de um indígena de 21 anos foi encontrado boiando às margens do Rio Acre, na tarde de terça-feira (16), no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações da família, o indígena bebendo com amigos na tarde do último domingo (14) e, sob efeito de álcool, pulou no rio para tomar um banho, porém, acabou desaparecendo nas águas barrentas do manancial.

O Corpo de Bombeiros Militar do 5° Batalhão foram acionados e realizaram várias buscas ainda a noite pelo local, mas o rio encheu e a parte onde o rapaz pulou estava com 5 metros de profundidade. Os militares pararam as buscas e continuaram durante esta segunda e terça.

O corpo do indígena só foi encontrado na terça, após os militares viajarem quase duas horas de barco pelo rio e verem o cadáver boiando. Segundo os bombeiros, após o corpo ser resgatado, não foi possível leva-lo de volta para Assis Brasil, devido ao clima. Os bombeiros então encaminharam o cadáver para o necrotério que funciona no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.

Depois o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil.

