Eleição para nova diretoria da Federação Acreana de Handebol tem apenas uma chapa inscrita

O prazo para inscrições para concorrer na eleição à diretoria da Federação Acreana de Handebol (Fach) encerrou nesse sábado (20), e apenas uma chapa se colocou à disposição para assumir a gestão da entidade.

Denominada ‘Acre, um Handebol Forte, Disciplinar, Inovador e Democrático’, a chapa interessada tem como candidato à presidência o educador físico Cláudio Francisco Maia Santana.

Segundo o presidente da comissão eleitoral, Atevaldo Santana, os documentos enviados pelos integrantes da chapa serão analisados para verificar se estão de acordo com as exigências do pleito.

Caso a comissão entenda que a chapa está apta para a eleição, será aclamada na assembleia geral que será realizada na terça-feira (23), na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco, às 19h. O mandato será pelo quadriênio 2021/2025.

Confira a composição da chapa ‘Acre, um Handebol Forte, Disciplinar, Inovador e Democrático’

Presidente: Cláudio Francisco Maia Santana

Vice-presidente: Yuri Gustavo Lopes de Oliveira e Costa

Secretário Geral: Eliane Muniz Passos

Primeiro Tesoureiro: Vandréa Conceição Damasceno

Segundo Tesoureiro: José Antônio Bispo Neto

Diretor Técnico: Gladson Rocha Roque

Diretor de Imprensa: Wescley Camelo

Diretor de Arbitragem: Pedro Henrique Melo Costa

Conselho Fiscal: Adalcilene Brito de Mendonça, Maria do Rosário Leite Martins, Juliete Costa de Medeiros Pereira

Suplentes (Conselho Fiscal): Jamara Barbosa de Souza, Mustafa da Silva Anute e Marcel Lima de Oliveira

