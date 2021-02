Governo diz que deverá solicitar contratação de médicos formados no exterior para CZS 

O governador Gladson Cameli declarou nesta segunda-feira (8), em coletiva de imprensa no saguão do Aeroporto Internacional de Rio Branco, que deverá solicitar ao governo federal a contratação de médicos para atuar em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações repassadas pela assessoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), em Cruzeiro do Sul estão faltando profissionais de saúde, desde médicos até enfermeiros.

Para resolver esse problema, o governador solicitou também à Procuradoria Geral do Estado (PGE) que busque meios jurídicos que permitam a contratação imediata. “Quando não houver médicos com CRM que queiram trabalhar, que a gente possa chamar os profissionais formados nos países vizinhos”, argumentou.

O chefe do executivo destacou que o secretário de Saúde Alysson Bestene ficará a cargo de verificar a demanda para uma possível contratação. “Eu preciso de profissionais no combate à Covid-19”, encerrou.

