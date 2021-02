“Marcos Mion fará um No Limite com a cara dele”, diz Zeca Camargo

Os fãs de reality shows foram à loucura com o anúncio de que o No Limite vai voltar à grade da Rede Globo com um elenco composto por ex-BBBs. A coluna conversou com Zeca Camargo, que apresentou as primeiras temporadas da atração, para saber o que ele achou da novidade.

“Tenho certeza de que será um sucesso, primeiro porque é um formato já vencedor. No Limite está na memória afetiva do telespectador brasileiro e isso já é certeza de que será muito bem recebido. Depois, tem o talento do Marcos Mion, que vai não só se adaptar à competição como também colocar sua personalidade para fazer um No Limite com a cara dele”, afirmou Camargo, reforçando a tese de que o ex-Record estará no novo programa da Globo.

