Mesmo com ampliação de UTIs, Gladson diz que ‘se cada um não fizer sua parte, colapso virá’

O governador Gladson Cameli (Progressistas) foi entrevistado na BandNews nesta terça-feira (9) onde foi tratado o momento preocupante que o Acre enfrenta com o aumento dos casos de coronavírus, enchentes e dengue.

Durante a entrevista, ele disse que nesse momento tem feito tudo o que está ao seu alcance para solucionar imediatamente, em especial, com a abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva, mas é a população quem pode frear a disseminação do vírus e voltou a pedir ajuda dos acreanos.

“A ocupação está no limite, mas já estamos instalando mais uma usina de oxigênio para ampliar a disponibilidade caso precise e estamos aí contando com o apoio da população que evite um aumento de casos, se cada um não fizer sua parte, o colapso virá, e vai ter um momento que não vai ter como mais expandir [os leitos]”

Cameli voltou a falar do apoio do governo federal que tem recebido, mas afirmando que busca, junto com a bancada federal recursos para pagar as despesas do Estado que estão aumentando.

Sobre a aquisição das vacinas, Gladson disse que está em busca de comprar as vacinas. “Já até acompanhamos algum estado no STF para termos o direito de comprar a vacina assim que aparecer um laboratório que queira nos vender pois aqui no Acre temos fronteira com Peru e Bolívia, além da situação que está acontecendo em Rondônia e Amazonas”, explicou ao justificar a pressa em imunizar em massa.

O governador disse também que determinou que a Secretaria Estadual de Saúde passem a auxiliar as prefeituras no processo de vacinação, mesmo que esta seja uma atribuição da prefeitura.

