Mulher é presa após enviar 7kg de cocaína do Acre para o Maranhão pelos Correios

A droga foi apreendida no Maranhão e as investigações sobre o tráfico da droga segue

Na manhã desta terça-feira (9), a Polícia Civil do Acre em parceria com a o Polícia Civil do Maranhão, apreendeu sete quilos de cocaína, em São Luís (MA).

Após receber a informação de que alguém teria encaminhado drogas via Correios, a polícia acreana fez contato com a maranhense para informar a situação que, ao ser investigada, resultou na apreensão de sete quilos de cocaína.

As investigações seguem de forma conjunta no sentido de identificar maiores responsáveis pelo crime de tráfico de drogas.

